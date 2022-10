Familia denuncia captura de empleado de la alcaldía de Panchimalco y de su hermano

Pese a todos los documentos recabados y las múltiples diligencias que su madre ha tenido que hacer, incluyendo dedicar parte de su venta de fruta para conseguir los paquetes para sus hijos además de ayudar al sostén de sus nietas, no han obtenido respuestas favorables para la liberación de los jóvenes.

En cambio, en instancias como la Procuraduría General de la República (PGR), la señora ha recibido desdén e indiferencia de los encargados. Incluso le han cuestionado por qué no crio bien a sus hijos, cuando ella sabe que han sido jóvenes dedicados a su trabajo y a su familia. “Me estaba acusando de mala madre, me sentí mal, porque no está tranquila que lo acusen de esa manera”, dijo.

La esposa de Daniel Antonio no ha podido trabajar ya que debe cuidar a la bebé de seis meses. Han logrado subsistir gracias a la venta de su suegra, quien todos los días debe salir desde el remoto cantón hasta San Salvador. Algunas personas de la comunidad también les han ayudado al darse cuenta del arresto de los jóvenes.

Además, a ambas les preocupa mucho la condición de la niña de seis años. Como se describió en una nota anterior publicada por la Revista GatoEncerrado, la pérdida de su padre y tío provocaron una ola de tristeza e incertidumbre. La niña pasó llorando mucho los días posteriores al arresto. En la escuela los maestros le preguntan cuándo saldrá su papá y ella tiene que responder que no sabe.

“Es bien duro así, yo siento que un niño ya va quedando con esa mente, ya lleva ese dolor cuando va creciendo. Ella va solita. Como ella ve noticias, ve todo lo que hacen y que todo eso viene del presidente. Ella me dice: ‘¿Por qué el presidente está haciendo esto?’”, dijo la mamá de la niña.