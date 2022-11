(Sobre)vivir sin los hijos que el régimen me arrebató

Entre las más de 50,000 personas capturadas en medio del #RégimenDeExcepción en El Salvador hay jóvenes inocentes que no tienen ninguna relación con pandillas. Algunos han sido torturados por miembros de los cuerpos de seguridad y otros, bajo la tutela del Estado, han fallecido en centros penales en circunstancias que no han sido aclaradas por las autoridades. Las víctimas del régimen no solo son esos jóvenes inocentes, también lo son sus madres, hijos y parejas. Este podcast es sobre esas víctimas colaterales del régimen.