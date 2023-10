Bukele pide al TSE que lo inscriba como candidato para buscar una reelección inconstitucional

El presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que los inscriba como candidatos para competir por los mismos cargos en las elecciones de 2024, bajo la bandera del partido Nuevas Ideas, pese a que la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección inmediata.

El plazo de inscripciones de candidatos a diputados y presidentes venció a la medianoche del 26 de octubre. Unas horas antes, el oficialismo generó incertidumbre sobre si Bukele se presentaría ante el Tribunal, debido a que diputados y funcionarios del gobierno empezaron a difundir mensajes en redes sociales aludiendo a que el mandatario atravesaba una emergencia de salud y que estaba en un hospital privado.

Finalmente, Bukele y Ulloa llegaron entre 10:56 y 11:07 de la noche en dos caravanas de más de 12 vehículos y motorizados del batallón presidencial que ingresaron al parqueo del Tribunal. Ante el descontrol de seguidores, youtubers y periodistas que se apostaron a las afueras del edificio, la institución cerró la cortina de hierro de la puerta principal, que luego fue custodiada por elementos de seguridad armados.

A las 11:37 de la noche, Nuevas Ideas publicó en su cuenta de X (antes Twitter) fotografías en las que se observa cómo Bukele y Ulloa fueron recibidos por cuatro magistrados propietarios del Tribunal para entregar la solicitud de inscripción.

Minutos después, a las 11:47 de la noche, bajo consignas de sus seguidores, el presidente Bukele habló desde la entrada del Tribunal con un megáfono, rodeado de más de una decena de guardaespaldas que lo protegían con chalecos antibalas. Detrás de él estaban dos de sus hermanos, Karim y Yusef Bukele —quienes no tienen ningún cargo en el gobierno, pero igual toman decisiones—, y su primo el presidente del partido Nuevas Ideas, Xavier Zablah Bukele.

“Yo también los amo”, les dijo Bukele a sus simpatizantes, desatando en ellos euforia, como si una estrella de la música les estuviera hablando directamente. Algunos de sus fanáticos se fueron a los golpes en un mar de gente que grababa el momento con sus teléfonos celulares. El candidato presidencial del partido PAÍS, José Cardoza, quién había llegado horas antes con un grupo de apoyo alzando la bandera de Estados Unidos, fue sacado del lugar a empujones y con insultos, pues buscaba acercarse a la entrada del TSE en donde se encontraba Bukele.

Bukele instó a sus simpatizantes a arrasar en las urnas con sus votos y acabar de una vez por todas con los partidos tradicionales Arena y el FMLN. Aseguró que se postula como candidato, pero será la ciudadanía quien decida si quiere que él continúe en la presidencia o no: “El pueblo salvadoreño decidirá si quieren que le demos a los niños un capirucho o una computadora”, afirmó.

La inscripción de Bukele ocurrió en la misma semana cuando el Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, visitó El Salvador y se reunió con el mandatario. Sus declaraciones mostraron un cambio en la postura de Estados Unidos respecto a la reelección presidencial. Nichols dijo que la decisión de permitir la reelección presidencial “es un tema para los salvadoreños”, quienes deben de tener un “debate amplio sobre la legalidad y la legitimidad de la elección”. El 5 de septiembre de 2021, la postura de Estados Unidos fue de condena al fallo de la Sala de lo Constitucional que permitió la reelección.

En su discurso, con megáfono en mano, Bukele también insistió en su narrativa de pedirle a la comunidad internacional que no sea injerencista en El Salvador.

“A la comunidad internacional yo siempre lo que les digo, he tenido reuniones hace poco, he tenido reuniones antes, y yo siempre les he dicho lo siguiente a cualquier país, sobre todo los que son importantes para nosotros, en términos de importaciones, de que tenemos personas allí, como Estados Unidos, por ejemplo, o Europa o cualquier país, yo siempre les he dicho: nosotros somos sus amigos, somos sus aliados, somos sus socios, lo que no podemos ser es un lacayo, El Salvador está listo para trabajar con toda la comunidad internacional de la mano, estamos listos a cambiar lo que tenemos que cambiar para poder insertarnos aún más en la comunidad de Naciones, pero siempre respetando nuestra soberanía y nuestra independencia”, dijo, mientras sus seguidores le aplaudían.