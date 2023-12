La Asamblea de Bukele también abandonó a las víctimas del conflicto armado

GatoEncerrado pidió a la diputada Santos, a través de su equipo de comunicaciones, una explicación de por qué el tema fue abandonado sin explicaciones y por qué no ha seguido la “hoja de ruta” que se propuso a sí misma para aprobar la ley, pero hasta el cierre de esta nota tampoco hubo respuesta.

En septiembre de 2021, Santos explicó en la comisión que seguiría seis fases para lograr la aprobación de la ley y que las mismas serían su hoja de ruta: el estudio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH) y el estudio del veto presidencial, la creación de una mesa interinstitucional, la estructuración de la ley, para luego terminar con la discusión y emisión del dictamen de la iniciativa para pasarla a aprobación del pleno.

La sentencia de la Corte IDH a la que Santos se refería es la que emitió el 28 de mayo de 2019 para que la Asamblea suspendiera el trámite de la “Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional”; sin embargo, la Asamblea anterior hizo caso omiso y en contra de esa sentencia aprobó la ley de reconciliación el 26 de febrero de 2020. Esa ley es la que Bukele vetó.

David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal, explicó el 25 de mayo de este año, en una actividad de recopilación de testimonios de las víctimas de la guerra para conservar la “Memoria Histórica”, que en El Salvador han predominado “políticas de Estado” desde el gobierno actual y los anteriores, en donde se ha impulsado el olvido y el negacionismo de violaciones a derechos humanos, y sobre todo se ha procurado “la construcción de un sistema de impunidad que no permite el reconocimiento pleno estatal de los hechos ni la reparación a las víctimas”.

Los miembros de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador denunciaron, incluso, que el Gobierno de Bukele plantea mecanismos y acciones que llevan a El Salvador al pasado “nefasto y oscuro” del conflicto armado; por ejemplo, el régimen de excepción, cuya vigencia es prorrogada mes a mes por los diputados oficialistas y sus aliados, desde que entró en vigor el 27 de marzo de 2022.

Para los miembros de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, el gobierno continúa negando el derecho a la verdad y justicia a las víctimas del conflicto armado, contradiciendo su mismo discurso cuando Bukele estaba en campaña electoral para ganar la presidencia.

“El presidente, en su campaña, dijo que esto era uno de los puntos centrales y hasta ahora lo ha negado descaradamente. Casos concretos de eso es negarse a abrir los expedientes de la Fuerza Armada. Lo más delicado es la persecución de los líderes sociales, la persecución de los periodistas, eso no es una característica de un régimen democrático, sino propias de un régimen autoritario”, señaló Vicente Cuchillas, integrante de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.

Ante el retraso sin explicaciones para el estudio y aprobación de la ley, la diputada Ortiz ha señalado que algunas víctimas ya fallecieron esperando justicia y también algunos victimarios murieron en la impunidad.

“Lo que ha habido es un escandaloso silencio, promesas incumplidas, excusas y es evidente que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos o no quiere hacer el trabajo o no le dan permiso, porque se comprometieron públicamente con las víctimas; las víctimas están falleciendo, están fallecido sin encontrar justicia y los victimarios también están falleciendo sin enfrentar la justicia; por lo tanto, tal parece que seguimos en la misma situación que existía en el pasado: perpetuar la impunidad, de proteger los intereses espurios que propiciaron esos actos de graves violaciones a los derechos humanos y lo que está sucediendo en el largo plazo es que la impunidad en nuestro país se está haciendo aún más sistemática, aún más estructural y no se quiere abordar el tema de una forma directa”, alegó Ortiz.

La diputada también ha criticado que la actual legislatura, dominada por el oficialismo, está comportándose como las anteriores Asambleas que dejaron como legado la impunidad de los criminales de guerra.