Cuatro afirmaciones engañosas del comisionado de Derechos Humanos para justificar el régimen de excepción

Los numerosos casos de torturas y tratos crueles documentados por el periodismo y organizaciones civiles desmienten al comisionado. Solamente GatoEncerrado ha documentado más de una veintena de esos casos. Uno de esos es el que se publicó bajo el titular Bienvenido al infierno llamado Mariona.

“El verdadero calvario comenzó cuando abrieron las puertas de Mariona. Con las macanas nos golpearon la espalda, cabeza, manos y pies. Debido a la hipertensión no podía agacharme, así que me llevé más golpes”, es parte del testimonio recogido en esa publicación.

Como este caso hay muchos más, aunque dar una cifra exacta es difícil por la falta de información oficial que debería ser proporcionada por las autoridades. Así que la tarea de contabilizar estos casos ha recaído en distintas organizaciones nacionales e internacionales. Una de ellas es Amnistía Internacional, que en su informe publicado en diciembre de 2023, “Detrás del Velo de la Popularidad: Represión y Regresión en Materia de Derechos Humanos en El Salvador”, recoge 83 testimonios y documenta 62 casos de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.

Cristosal también ha hecho la labor de sistematizar estos casos. En su informe sobre el primer año de vigencia del régimen de excepción, la organización presentó más de 10 casos que confirman los malos tratos que reciben los detenidos durante su estancia en un centro penal. Golpizas y el uso de choques eléctricos como forma de castigo son las dos acciones que más se repiten, según los testimonios, aunque también hay otros hechos como las limitadas raciones de comida, el hacinamiento en las celdas, humillaciones, el uso de gas pimienta y amenazas de muerte.

Según los registros de Cristosal respecto a las muertes al interior de los centros penitenciarios, el Instituto de Medicina Legal (IML) reporta como una de las causas de muertes más recurrentes la asfixia mecánica, un tipo de tortura que fue utilizado durante el conflicto armado en el país.

Decir que no existe la tortura o los tratos crueles en las cárceles del país es una afirmación de Andrés Guzmán que no se sostiene, y solo sirve para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión muestre a organismos internacionales una cara del régimen de excepción que en realidad no existe.