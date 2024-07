¿Por qué El Salvador es tan vulnerable a estos climas extremos?

Cuando destruimos todos los bosques que hay, lo que pasa es que cuando viene un huracán fuerte nos pega con mucha más violencia. Usted se acordará, hace algunos años, con la deforestación en Ciudad Merliot, las tormentas ya no entraban mucho al subsuelo, agarraban cuesta abajo y allá en la colonia Málaga había un bus a la par del Acelhuate, lo levantó y se lo llevó. 30 muertos hubo. Si nosotros no hubiéramos destruido esos bosques, parte de la lluvia se hubiera quedado allí.

Los salvadoreños vivimos deteriorando el territorio. Ahorita tenemos deforestación impunemente y el gobierno no hace nada al respecto, ese es un punto. ¡Claro! Cuando tenemos esas condiciones, nuestro país va a estar vulnerable.

Aquí tenemos condiciones que llueve más del doble de lo que llueve en promedio a nivel planetario, por lo tanto, no nos debería faltar el agua, sin embargo, nos falta. Aquí destruimos los bosques, entonces claro, cuando llueve el agua no entra al subsuelo, agarra cuesta abajo y como le decía, hasta un bus se llevó la vez pasada.

¿Quiénes son los principales responsables de que sea tan vulnerable El Salvador? Por los salvadoreños y salvadoreñas, por los dirigentes, por los grupos de poder que toman las decisiones fundamentales y a veces no hacen nada y también la gente que es irresponsable, existen grandes cantidades de basura en muchas partes por la irresponsabilidad de la gente.

Entre las zonas vulnerables pueden estar algunas áreas urbanas. ¿Qué podemos esperar en el área urbana con el fenómeno de La Niña en lo que resta del año?

El problema es que en el área urbana no hay capacidad para poder liberarse de esa cantidad de agua en la forma que se necesita, con rapidez, porque los tragantes los hemos llenado con basura plástica. Cuando un alcalde o alcaldesa va a limpiar un tragante, saca una montaña de botellas, bolsas. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Se estanca allí. Eso abona a que haya grandes inundaciones y si hay una zona que está un poco riesgosa, puede suceder una avalancha. Como, claro, aquí se talan los bosques, si se ve que hay un árbol solito lo botan, con una tormenta que pase ya está en las noticias los impactos que ha ocasionado.

Según el Ministerio del Ambiente, cada día estamos desechando más de 1,000 toneladas de plástico. ¿Quiénes son los responsables? Los que la producen, vaya a ver si quieren dejar de producir: ¡No! ¿Por qué? Porque les deja dinero. ¿Y el gobierno qué hace?, nada.

Nosotros propusimos a la Asamblea Legislativa hace casi dos años una pieza de correspondencia, para que en un plazo de dos años fuera reduciendo el plástico desechable. Hay países donde no le dan a usted una bolsa plástica, o lleva su bolsa de manta o una cajita de cartón, aquí eso no se ha hecho todavía. ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa? Ni siquiera se dignó a discutirla para probarla o rechazarla. ¿Por qué? Porque como no fue presentada por la fracción de “Malas Ideas”, digo, Nuevas Ideas. ¡Es terrible! Si aquí un diputado de un partido que a mí no me guste dice una cosa buena, hay que apoyarlo; por supuesto, uno tiene que apoyar la acción. Si un diputado dice que hay que ayudar a la niñez para que viva mejor, yo diría: “¡Claro!”. ¿De dónde es ese diputado? A mí no me importa de donde sea, pero hay que apoyar una cosa buena y rechazar una cosa que no. Bueno, pero aquí no es así, en la Asamblea Legislativa, si usted no va por el camino del partido Nuevas Ideas, no lo aceptan. Así no se puede.