A pesar de esas promesas ante el MARN y sus clientes, las empresas comenzaron a incumplir su propio plan de manejo ambiental en los primeros años, cuando hicieron modificaciones al proyecto original sin pedir autorización. Cuando el Ministerio lo descubrió por medio de dos auditorías y tres inspecciones del proyecto, en 2007 y 2009, ordenó que las fianzas de cumplimiento ambiental, por más de $325,000, fueran retenidas y que la empresa Altos de Santa Elena presentara nuevos formularios ambientales para solicitar modificaciones.

Esas modificaciones fueron solicitadas formalmente al MARN hasta que Algasa asumió el proyecto, después de que Lomas de Santa Elena se lo transfirió junto con algunas tierras. Aunque los documentos en el CNR no precisan los detalles, consignan que Lomas de Santa Elena saldó así una deuda que tenía con Algasa.

Antes de que Algasa heredara el proyecto, los representantes de Lomas de Santa Elena estuvieron en el ojo público acusados de estafa. La compañía había sido fundada en 2004 por el empresario de origen alemán Axel Preuss Kuhne, aliado con el salvadoreño Óscar Leonel Zaldaña Paredes. Ese mismo año, Preuss Kuhne otorgó a Carlos Federico Paredes Castillo un “poder general judicial, administrativo y especial” para vender o hipotecar los terrenos de la empresa, aunque según los registros del CNR en ese tiempo la urbanizadora carecía de inmuebles. Paredes Castillo, tío de Zaldaña Paredes, fue el primer presidente del Banco Central de Reserva (BCR) del gobierno de Nayib Bukele, quien lo destituyó a los cinco meses por estar en medio del juicio al que lo habían llevado tres personas que pagaron a Lomas de Santa Elena medio millón de dólares por 26 lotes que nunca recibieron porque en realidad pertenecían al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

Lomas de Santa Elena era el intermediario que el IPSFA contrató para negociar los terrenos. En 2016, tras el escándalo judicial, Paredes Castillo y su compañero de negociaciones, César Augusto Alvarado Reyes, quien fue viceministro de Vivienda durante el gobierno de Francisco Flores y señalado por fijar precios preferenciales a los terrenos del IPSFA que adquirió el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, fueron detenidos y acusados de estafa. Preuss Kuhne fue procesado como reo ausente por estar fuera del país. En 2014, el año en el que Lomas de Santa Elena transfirió el proyecto La Florida a Algasa, Paredes Castillo y Alvarado Reyes fueron liberados porque, aunque el juez reconoció que había delito, no los pudo condenar bajo el argumento de que el caso ya había prescrito. El caso se reactivó en 2019, después de que las tres víctimas apelaron y luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio. Al final, Paredes Castillo, Alvarado Reyes y Preuss Kuhne (prófugo) fueron condenados a ocho años de prisión y a devolver el medio millón de dólares a las víctimas.

Mientras el proceso judicial en contra de los operadores de Lomas de Santa Elena se desarrollaba en 2017, Algasa hizo la primera solicitud de modificación al permiso original, con el objetivo de ampliar el proyecto y construir torres de apartamentos en el microcorredor biológico, áreas verdes y en el área que inicialmente estaba destinada a convertirse en la autopista. La solicitud la hizo, incluso, antes de que Lomas de Santa Elena le transfiriera legalmente los lotes.

El MARN, dirigido entonces por la ministra Lina Pohl, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, rechazó la solicitud bajo argumentos técnicos: el incremento de población en el complejo habitacional aumentaría la demanda de servicios básicos y Algasa no había hecho ajustes al plan de manejo original de 2005, que estaba basado en una población menor. El Ministerio citaba como ejemplos el suministro de agua potable y la generación de aguas residuales y de basura. Asimismo, advertía de potenciales consecuencias perjudiciales para el entorno. “Esto podría ocasionar impactos ambientales negativos como erosión, inundaciones, deslizamientos”, enumeró el Ministerio en la resolución MARN-5888-235-2017. En ese mismo documento, y como conclusión, el gobierno señalaba una omisión fundamental de la constructora: pretendía modificar y expandir el proyecto original sin presentar un nuevo plan de manejo ambiental. Además, señaló que no era procedente la solicitud de incorporar al proyecto urbanístico el área que estaba destinada a convertirse en autopista porque en el CNR aparecía que le pertenecía a Lomas de Santa Elena y no a Algasa.

Ante ese rechazo, el representante legal de Algasa, Herbert Danilo Alvarado, solicitó en dos momentos distintos al MARN que reconsiderara su postura. El Ministerio sostuvo su decisión y en ambas ocasiones ratificó que no eran procedentes las modificaciones.

La zona de máxima protección dentro del proyecto La Florida data de 2011, cuando por ordenanza municipal, Nuevo Cuscatlán le dio ese estatus. En 2014, ya con Nayib Bukele como alcalde, la municipalidad reformó la ordenanza para flexibilizar los trámites de permisos de construcción, pero no alteró el área protegida. Ya en 2017 fue el MARN el que puso candado al área que la misma constructora original había ofrecido al Ministerio y a la clientela como zona que se conservaría sin alteración. El Ministerio elaboró una “Zonificación ambiental y usos de suelo para el municipio de Nuevo Cuscatlán”, en la que estableció cuáles eran las zonas de máxima protección, las de protección y restauración, las de aprovechamiento acondicionado y las de territorio edificado. En los mapas oficiales del MARN puede observarse que las modificaciones al permiso original que solicitó Algasa suponen invadir parte de la zona de máxima protección.

En esa área, según la zonificación, “debe conservarse la cobertura forestal principalmente para la protección del recurso suelo, mantenimiento de recarga hídrica y reducción de riesgo”. Asimismo, en esa área “no están permitidos los proyectos urbanísticos, todo desarrollo urbanístico existente y cambio de uso de suelo”. En otras palabras, están prohibidas las construcciones que Algasa solicitó al MARN.