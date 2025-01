La Asamblea y sus comisiones actúan como oficina de trámite para los intereses de Bukele

El dictamen más reciente de la comisión de Tecnología, Turismo e Inversión es el de la Ley General de Minería Metálica, una normativa aprobada en una sola reunión que derogó la prohibición de la explotación minera que estaba vigente desde 2017. La ley fue diseñada por el Ejecutivo sin contar con opiniones de organizaciones ambientales, quienes señalan que la minería contaminará el agua del país y dejará graves consecuencias para la salud de las personas.

La Comisión Política, dirigida por el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, es la que más se ha reunido. A la fecha, es la que presenta el 85% de convocatorias cumplidas por el pleno. Pese a ello, el trabajo también ha sido ineficiente. El 30 de julio de 2024, esta comisión emitió dictamen favorable para elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2024-2029, pero fue hasta el 27 de septiembre, dos meses más tarde, que la Asamblea juramentó a la expresidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Roxana Soriano, como la nueva titular del TSE. Su designación se realizó a pesar de ser ilegal, porque el artículo 45 del Código Electoral establece que no pueden ser magistrados del TSE los magistrados de la CCR, además de su evidente vinculación partidaria con Nuevas Ideas tras haber sido precandidata a diputada para las elecciones legislativas de 2021.

Al revisar el desempeño de las ocho comisiones se observa que no hay trabajo legislativo ni debate parlamentario, pues no existen propuestas de ley diseñadas y trabajadas por los diputados. La mayor parte de las iniciativas provienen de Casa Presidencial y las pocas que han sido presentadas por el partido oficialista no se han concretado.

Un ejemplo de lo anterior fue la propuesta de ley que supuestamente pretendía que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) ofreciera un alivio económico a las familias, exonerando el pago de la mora por atrasos en la cancelación de facturas por el servicio de agua potable.

Sin embargo, lo que el partido político de Nayib Bukele intentó aprobar fue una ley que aumentaba la tarifa que las familias salvadoreñas pagan por recibir agua potable en sus hogares, especialmente en zonas en donde el servicio es tan irregular que pasan semanas sin recibir una sola gota de agua en sus grifos. Tras el anuncio de que esta ley se iba a aprobar en la plenaria del 20 de agosto, las críticas fueron tantas que Nuevas Ideas se retractó y devolvió la propuesta a la comisión de Hacienda para que los diputados la estudien y garanticen que la economía de las familias más pobres no sea afectada.

Por otra parte, las propuestas presentadas por los partidos Arena, Vamos y algunas iniciativas que ha lanzado el PCN no son agendadas por la Junta Directiva. Vamos y Arena han intentado introducir algunas piezas con dispensa de trámite, pero no logran los votos suficientes del oficialismo ni siquiera para ser consideradas.

“Lo que hemos visto han sido cancelaciones de las comisiones que no se han presentado o se han convocado y que al final, minutos antes, dicen que no. Definitivamente lo que pasa es que no se quiere trabajar dentro de la Asamblea Legislativa. Cuando se hicieron esas reducciones (de las comisiones de trabajo), nosotros preguntábamos el porqué y una de las respuestas fue que era porque no existía trabajo dentro de las comisiones y que por eso se iban a reducir”, explicó la diputada de Arena, Marcela Villatoro, al salir de una entrevista con Telenoticias Megavisión, el pasado 11 de junio.

Ante la ineficiencia de las comisiones de trabajo, el mecanismo más usado por la Asamblea es la dispensa de trámite. De mayo a diciembre de 2024, los diputados recurrieron a la dispensa de trámite en más de 80 ocasiones. Este método es el que usaron también en la legislatura pasada, acción por la cual se ganaron el epíteto de “puya botones” por parte de la oposición política.