Diputados de Nuevas Ideas proponen nueva prórroga al régimen de excepción

Aunque la diputada no brindó más detalles sobre su fuente de información. Previamente había señalado que “Mayo es el mes más seguro en la historia de El Salvador”. Ella sostuvo que esto es una muestra del éxito del régimen de excepción por lo que estaba lista con su voto para la prórroga.

No obstante, el gráfico que mostró es el que la Policía Nacional Civil (PNC) ha presentado en el que no cuentan como homicidios los casos en los que los fallecidos son supuestos pandilleros. Por ejemplo, en el gráfico que ella usó sale que el 14 de mayo no hubo homicidios, pero la PNC reportó que hubo tres supuestos pandilleros fallecidos tras enfrentamientos con la Policía.