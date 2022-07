“Cambio mi libertad por la de mi hijo”, el llamado de un padre que marchó por su hijo detenido

“Un agente policial sacó a mi hijo de la casa a la 1:15 a.m, el pasado 4 de julio, a pesar de que mi hijo es inocente. Les dije que no se lo llevaran, pero me amenazaron con detener al otro de 13 años”, dijo a GatoEncerrado una de las madres. Su hijo Luis Enrique Palacios Martínez tenía bajo su cargo a un bebé de tres años y a su compañera de vida. “Si quieren, que me lleven a mí pero no a mi hijo”, agregó. También señaló que hay más personas afectadas por el régimen, pero que no asistieron a la concentración por temor a ser capturadas.

Otra madre de una niña de cuatro años cargó carteles para exigir la liberación de Edgardo Vladimir, su compañero de vida. Fue capturado el 3 de mayo, mientras trabajaba en la Alcaldía Municipal de Ahuachapán, en el proyecto Jóvenes Construyendo Futuro, de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Fue trasladado al Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona.

“Es una injusticia dejar a una niña de cuatro años sin su papá y sin el alimento diario. Ella incluso se enfermó (…) pagamos con mucho sacrificio el paquete”, expresó a GatoEncerrado. Añadió que pertenecían al partido oficialista Nuevas Ideas, y que colaboraron en distintas actividades políticas en su comunidad.