Tala de bosque pone en riesgo el agua de comunidades de Apopa y Nejapa

La asociación también ha presentado denuncias ante los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, lamentaron que las autoridades se han limitado a realizar inspecciones e informes técnicos.

“En este caso todos se tiran la pelota. Llegó el Ministerio de Agricultura y dijo que no era su competencia y resolvió que no había tala. Llegó el MARN para hacer inspección y hacer sus informes técnicos, y no pasó nada”, dijo la presidenta de la asociación.

La Unidad de Delitos de Medio Ambiente de la FGR tiene abierta una investigación y ya fueron citadas dos lideresas de la asociación “con el fin de realizar diligencias de investigación que se siguen en las institución”.