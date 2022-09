Familiares de detenidos piden al procurador DD.HH. que interceda por liberación de inocentes

La recolección de firmas fue organizada por el movimiento denominado Grupo de Oración El Salvador por nuestros PDL (siglas de privados de libertad), que representa a más de 600 familias de detenidos en régimen de excepción. El grupo pide la intervención del titular de la PDDH ante las capturas arbitrarias de las personas que no tienen vínculos con pandillas.

“Ya señor Apolonio Tobar queremos su pronta intervención, ya por favor interceda por las personas que no tienen nada con terrorismo o maras”, cita la carta al procurador.

En la actividad se esperaba recolectar 500 firmas, sin embargo, sólo alcanzaron a firmar 100 personas, ya que los accesos a la plaza Divino Salvador del Mundo fueron cerrados por un evento militar previo a los actos del próximo 15 de septiembre, explicó a GatoEncerrado Pablo Roberto Gómez Ramos, representante del Grupo de Oración El Salvador por nuestros PDL.

“Desde las 8:00 de la mañana en adelante las personas empezaron a llegar desde La Unión, Chalatenango, Acajutla, en Sonsonate… pero el evento de la Fuerza Armada detuvo a la gente porque los perímetros estaban cerrados. Perdimos a toda la gente”, lamentó Gómez Ramos.

El vocero del Grupo de Oración El Salvador por nuestros PDL dijo a GatoEncerrado que han buscado reuniones con el procurador Apolonio Tobar, sin embargo, el titular no ha respondido a las documentaciones presentadas ante la PDDH.

“Nosotros hemos visto que avala cualquier situación, él dice que está bien y que falta un espacio más grande, dando a entender que hacen más cárceles. Estuvo demasiado callado y no ha dicho nada. Se buscó la intervención meses atrás y nada. No contestaba o no avalaba las reuniones”, agregó Ramos.

El pasado 5 de septiembre de 2022, Tobar accedió a reunirse con una comisión del Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador (Movir), tras varios días de insistencia de los familiares, quienes realizaron marchas y manifestaciones frente a las oficinas de la PDDH.

Además, el 8 de septiembre, Tobar reconoció que durante el régimen de excepción se han registrado muertes de privados de libertad, quienes han llegado a hospitales procedentes de algunos centros penitenciarios. El funcionario afirmó que la PDDH ya está investigando los hechos.