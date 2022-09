Residentes de la Zacamil piden detener la instalación de un basurero cerca de escuelas

Alcalde dice que instalarán un contenedor móvil

El 27 de septiembre, por la noche, el alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez, publicó un video en Facebook donde rechazó que pretendan instalar un “botadero a cielo abierto”; al contrario, dijo que lo buscan es evitar que las personas dejen la basura en la calle.

Meléndez aseguró que instalarán un contenedor móvil para que los habitantes de los condominios 50, 60, 70 y la gran manzana depositen la basura en el contenedor. El edil explicó que un camión llegará todas las noches a remolcar el contenedor y lo regresará el siguiente día, por la mañana.

“Eso va a estar bajo la protección de elementos del CAM y de compañeros de saneamiento ambiental, quienes estarán cuidando que en la zona no exista ese regadero de basura”, dijo Meléndez.

El alcalde negó que vayan a provocar un foco de infección. “El foco de infección lo tenemos ahorita, con ese basurero permanente, que el camión llega, recoge la basura y a los 20 minutos tenemos el promontorio de nuevo. No lo ha generado la alcaldía, lo generan los habitantes que llegan a tirar la basura”, dijo.

El presidente de la la Asociación de Desarrollo Comunal sostuvo que han intentado hablar con el alcalde y con los concejales, pero no han encontrado respuesta. “El día domingo se hizo presente el licenciado José Ardón, gerente general de la alcaldía, quien se comprometió a explicar el proyecto y presentar los permisos a la comunidad. Ayer martes se hizo la asamblea general y no se hicieron presentes, no presentaron los permisos”, denunció.