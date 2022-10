Violación al debido proceso

En la presentación del informe, el jefe de la Unidad de Justicia Transicional de Cristosal, David Morales también dijo que los jueces y juezas especializadas en crimen organizado, que reciben los casos de personas acusadas de agrupaciones ilícitas durante el régimen, están violentando deliberadamente el derecho a la defensa y también el ejercicio de defensa de imputados que no están presentes durante la audiencia o que la modalidad de la misma es virtual, con los micrófonos apagados para que las personas procesadas no puedan tomar la palabra.

“Los primeros meses (de la implementación del régimen) las personas denunciaban abusos durante la privación de libertad”, añadió Morales.

Morales también criticó que los jueces generen “en automático” la detención provisional contra las personas que son presentadas.

El pasado 18 de octubre de este año, el director de Centros Penales. Osiris Luna. dijo en un programa de entrevistas que “la institucionalidad funciona y la liberación de personas no vinculadas a pandillas lo demuestra”.

Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de Cristosal, calificó como una “falacia” la afirmación de Luna. “En este momento, el sistema penal que han elaborado y están aplicando no permite que ninguna persona sea absuelta o sobreseída, sino que la única medida que se puede imponer es la detención administrativa o una medida sustitutiva a la detención provisional”, explicó a GatoEncerrado.

También criticó que no hay criterio uniforme de jueces para darle a unas personas la medida sustitutiva y a otras no. “Esas personas tienen que esperar a que el juicio termine. Es una falacia, una mentira. No están libres. Deben presentarse cada 15 días”, explicó a esta revista. La defensora de derechos humanos además aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) “está pidiendo ampliación de la fase instrucción, o sea que las personas detenidas en abril se les extenderá el plazo y van a estar detenidas un año”.

Finalmente, los defensores de derechos humanos recordaron que el próximo 25 de octubre a las 9 de la mañana habrá una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionada a la situación de las personas privadas de libertad durante el régimen de excepción. Participarán nueve organizaciones de sociedad civil y Navas dijo que esperan que la representación del Estado también participe, porque su negativa a presentarse “no solo revela opacidad, sino incumplimiento grave a las obligaciones internacionales y traerá consecuencia posibilidad de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.