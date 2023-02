En la nota, la declaración del ministro Torres aparece recortada y editada. De manera que el sentido de la frase cambia de “Yo no quiero tener un tema de seguridad como el que tiene el presidente de El Salvador, Bukele; sería genial para bajar el índice de homicidios…” a “Un tema de seguridad como el que tiene el presidente (Nayib) Bukele,(sic) sería genial para bajar el índice de homicidios…” El texto publicado omite la parte en la que Torres dijo “Yo no quiero tener…” y esa parte con omisión fue seleccionada para titular la nota que sirvió como fuente para otros medios y las declaraciones del ministro de la Defensa de El Salvador.

Para entender por qué la declaración del ministro Torres fue recortada y editada de esa manera, los periodistas de Doble Check platicaron con el autor de la nota publicada en Diario Extra, Yiren Altamirano, quien además facilitó la grabación íntegra de la conferencia de prensa del 19 de diciembre.

El periodista reconoció que editó la transcripción porque, según interpretó él, Torres afirmó que la política de seguridad salvadoreña sí es beneficiosa para Costa Rica.

“Lo recorté porque entre esos puntos él (Torres) señala que no quiere tener un sistema así, pero ‘sería genial’, como se escucha en el audio. La cuestión es que el ministro afirma que sí es bueno para el país”, justificó Altamirano.

Ante la respuesta escueta del funcionario, el redactor no le pidió aclaraciones adicionales para precisar su opinión sobre la seguridad en El Salvador.

Para obtener esas precisiones y aclaraciones, Doble Check pidió al ministro de Seguridad de Costa Rica que ampliara sus declaraciones, ya que el Ministerio de Seguridad no emitió ninguna aclaración ni solicitó rectificación a Diario Extra. Torres respondió escuetamente a través de un escrito que con sus declaraciones del 19 de diciembre se refería específicamente al “eficaz uso del sistema de contención penitenciario” de El Salvador.

“Lo que he querido decir se asocia con que las políticas de prevención en El Salvador se resumen exclusivamente al encierro de personas con alto perfil delictivo”, respondió.

Agregó que, a su juicio, Costa Rica goza de una de las democracias más consolidadas del mundo, pero que “hemos confundido el cumplimiento de derechos humanos que las personas realmente merecen con el garantismo falso, y eso ocurrió en administraciones pasadas”.

Como sus respuestas seguían siendo ambiguas y no contestaba a por qué califica como “genial” el uso del sistema penitenciario de El Salvador, Doble Check buscó conversar personalmente con el ministro Torres el 25 de enero pasado. En esa ocasión, el funcionario aclaró que no tiene interés en imitar a El Salvador: “No lo quiero”.

“Cuando me refiero a El Salvador, me refiero a las penas y es en lo que estoy luchando ahorita, que las penas se cumplan (…) por narcotráfico, delitos violentos, delitos contra las mujeres y delitos con arma blanca”, dijo.

El ministro también dio su opinión sobre El Salvador en la comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 12 de enero. La diputada Alejandra Larios —del Partido Liberación Nacional, la primera fuerza política del país y oposición con mayoría en el Poder Legislativo— le consultó a Torres sobre la cita que Diario Extra le atribuyó a finales de diciembre: “¿Usted piensa que en Costa Rica debemos implementar un sistema como el del presidente Bukele?”.

Torres respondió a la diputada que el periodista de Diario Extra “posiblemente lo malinterpretó”, y agregó que él dijo que “hay que tener mano dura”.

“El único país que ha logrado controlar el índice de homicidios hasta el día de hoy es porque Bukele ha encerrado a esos delincuentes; no hablando de la violación a los derechos humanos para no tener algún conflicto diplomático con El Salvador, pero sí creo que una medida que hemos venido reclamando es que la gente que es condenada cumpla la condena”, afirmó Torres en esa comisión.

Para zanjar el tema, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo el 25 de enero pasado que su gobierno no está interesado en implementar medidas como el régimen de excepción aplicado en El Salvador para enfrentar la crisis de inseguridad. Coincidió, eso sí, con su ministro de Seguridad en las quejas contra el Poder Judicial y el sistema garantista que no tiene un “balance correcto” y deja en libertad “muy rápido” a las personas que son capturadas por presuntamente haber cometido ilícitos.

“En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción. Y además no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. Entonces no digan: ‘Ah, es que queremos vivir como se vive en Suiza, ir a esquiar en la nieve todos los sábados’. No, aquí no hay nieve. Tenemos que arreglar nuestros problemas de acuerdo a nuestra realidad política. Yo soy un ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro. Entonces aquí estoy poniendo el problema como es. Pero no, lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo”, dijo Chaves.