Siete afirmaciones falsas y engañosas de Bukele en la Asamblea 79 de la ONU

En su intervención de 10 minutos en la Asamblea General de la ONU, Nayib Bukele aseguró que su gobierno no encarcela a la oposición, no censura opiniones, no confisca bienes de quienes piensan diferente y no arresta a las personas por expresar sus ideas. Repitió una vez más que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental y mencionó que todas las personas tienen cabida en el país. Sin embargo, cada una de esas afirmaciones son engañosas y falsas. Aquí te compartimos siete afirmaciones verificadas por GatoEncerrado.