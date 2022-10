Las garantías constitucionales que siguen suspendidas

Para el 7 de octubre, el Ministerio de Seguridad reportó que habían arrestado ya a 54,518 personas a escala nacional. La mayoría de esas personas detenidas suelen recibir la orden de detención provisional por seis meses tras la primera audiencia, que casi siempre es de forma virtual y en grupo.

Desde el inicio del régimen de excepción, el pasado 4 de abril de 2022, Bukele dijo que había 70,000 pandilleros en el país y aseguró que los iban a detener a todos. Esta cifra ha sido retomada por diputados de Nuevas Ideas y funcionarios, para respaldar la continuidad del régimen de excepción.

Pese a que la mayoría de la población aún aprueba la medida del régimen, tal como lo reportó una encuesta elaborada por el Centro de Estudios de Opinión Pública de FUNDAUNGO, también existe desconocimiento sobre las implicaciones jurídicas del régimen y los derechos que suspende a los salvadoreños.

El hecho de que una persona pueda pasar detenida 15 días sin ser presentada a un juzgado, de que cualquiera pueda ser detenida por ser sospechosa de pertenecer a un grupo ilícito, sin orden de captura, fueron puntos desaprobados por los encuestados.

Una situación recurrente que han denunciado los familiares de detenidos durante el régimen de excepción es que las autoridades niegan información sobre el paradero de la persona detenida.

Por el momento, siguen suspendidas las garantías constitucionales de los artículos 12 inciso 2, 13 inciso 2 y 24. En otras palabras, los salvadoreños no tienen la garantía de que se presuma su inocencia antes de que se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público. Tampoco tienen derecho a ser informados de sus derechos y razones de su detención. En el régimen no se respeta la garantía de que no se pueden dictar órdenes de detención o prisión si no es de conformidad a la ley y que la detención administrativa no puede pasar de las 72 horas. Actualmente pueden pasar hasta 15 días para que una persona sea llevada ante un juez.

Tampoco está vigente la garantía de la Constitución que establece que se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. La Constitución indica que solo se puede realizar de forma excepcional, bajo autorización judicial.

“La destrucción del Estado de derecho permite gravísimas violaciones a derechos humanos en una situación en la que nadie tiene protección porque no hay instituciones democráticas que puedan garantizar los derechos fundamentales”, sostuvo Pappier.

A todo esto se suma la destitución o traslado de jueces que han emitido resoluciones que no iban apegadas al régimen, la saturación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de la República (PGR). Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha adoptado una postura de validar el régimen de excepción.

“En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, las autoridades están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia y criminalizando a las personas en situación de pobreza”, expresó Valencia.